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18.08.2020 (12:24)

Вышла книга об истории Центрального дома Российской Армии

Книга «Армия и культура. История и современность» богато иллюстрирована архивными и современными фотографиями и представляет собой развёрнутое документальное повествование об истории Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе с 1927 года по настоящее время в четырёх частях с приложениями.

Авторы книги начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации полковник Василий Мазуренко и редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации полковник Игорь Витюк использовали историко-мемуарные материалы, документы, свидетельства деятелей культуры и искусства. Многие архивные материалы впервые введены в научный и публицистический обороты.

Коллектив ЦДРА с выходом книги поздравил заместитель Министра обороны Россиии – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Очень важно, что книга вышла в свет в год празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и в неё вошли малоизвестные факты истории ЦЦРА. В годы великой битвы Дом стал главной базой культурного обслуживания фронта и тыла — подразделением оперативного аппарата ГлавПУРа. Выступления агитационно-художественных бригад ЦДКА с их поразительным мобилизующим воздействием ждали везде. Они вселяли в бойцов и командиров веру в Победу. ЦЦРА ждут в войсках, регулярные выезды в дальние гарнизоны, воинские части, проведение мероприятий в Доме, всё это — прошлое и настоящее коллектива, который всегда оказывается там, где труднее всего, в одном строю с воинами», — отметил замминистра обороны.

Культурный десант современного Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе побывал и на самой северной точке Российской Федерации, и порадовал своим искусством жителей Республики Крым и Севастополя, Дальнего Востока и, конечно же, российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Коллектив ЦДРА задействован в специальных учениях по военно-политической работе, которые проходят сейчас в Южном военном округе.

Книга «Армия и культура. История и современность» вышла ограниченным тиражом и уже поступила в военные учреждения культуры. Ознакомиться с ней можно в pdf-формате на сайте ЦДРА в разделе «История».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Центральный дом Российской Армии
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