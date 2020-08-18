18.08.2020 (14:12)

Иностранные команды опробовали горную полосу препятствий в Приэльбрусье в рамках подготовки к конкурсу «Эльбрусское кольцо-2020»

Высокогорные подразделения Узбекистана и России рамках подготовки к международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» опробовали горную полосу препятствий в Приэльбрусье в районе города Тырныауз.

Все препятствия горной полосы военнослужащие преодолели в обмундировании и со штатным вооружением. Всего в подготовке к соревнованиям принимают участие более 50 военнослужащих высокогорных подразделений.

Горная полоса является самым сложным специальным заданием первого этапа конкурса и состоит из следующих препятствий: подъем по вертикальным перилам на высоту не менее 3 м, спуск и подъем ящика с боеприпасами весом 24 кг, навесная переправа, спуск по вертикальным перилам на глубину не менее 5 м, переход ручья по выступающим камням, метание гранат на склоне крутизной 30-35 градусов и дальностью 25 м, переход по шатающемуся бревну, разрушенный мост, подъем по склону «Горка» крутизной 30-35 градусов и протяженностью 40-45 м, спуск «спортивным» способом по склону крутизной 30-35 градусов, протяженностью 40-45 м, ограниченный проход протяженностью не менее 5 м.

Торжественное открытие международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» состоится 23 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии. Россию представляют четыре команды от Воздушно-десантных войск, Восточного и Южного военного округа, которые заняли призовые места на всероссийском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020».

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