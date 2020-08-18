18.08.2020 (14:06)
Военные медики мотострелкового соединения ЮВО на спецучении выполнили задачи в составе отряда ликвидации последствий ЧС
Силы и средства медицинского обеспечения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении по медицинскому обеспечению выполнили задачи в составе отряда ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В районе условной аварии на химическом комбинате медицинская рота организовала эвакуацию пострадавших из очага химического заражения. Военные медики отработали сортировку зараженных, оказание им неотложной медицинской помощи, предэвакуационную подготовку и транспортировку в лечебную организацию.
В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).
Специальные учения по медицинскому обеспечению проходят на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.