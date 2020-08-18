18.08.2020 (13:39)

Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» спустят по ледовым участкам условно пострадавшего в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в ходе подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо-2020» команды России и Узбекистана проводят тренировки спусков по ледовым участкам и эвакуации условно пострадавшего.

В рамках подготовки высокогорным подразделениям предстоит выполнить специальное задание по транспортировке пострадавшего. Также горные подразделения выполнят спецзадание с преодолением ледового участка во время подъема и спуска.

На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения подготовит одного из участников к эвакуации и транспортирует его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Преодоление ледового участка (подъем) будет организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Спуск военнослужащих осуществляется с использованием спускового устройства с самостраховкой схватывающим узлом. Последний военнослужащий организует систему самовыверта ледобура и спускается на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

Торжественное открытие состязаний состоится 23 августа в поселке Терскол в Приэльбрусье. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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