Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.08.2020 (13:39)

Участники международного конкурса «Эльбрусское кольцо» спустят по ледовым участкам условно пострадавшего в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в ходе подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо-2020» команды России и Узбекистана проводят тренировки спусков по ледовым участкам и эвакуации условно пострадавшего.

В рамках подготовки высокогорным подразделениям предстоит выполнить специальное задание по транспортировке пострадавшего. Также горные подразделения выполнят спецзадание с преодолением ледового участка во время подъема и спуска.

На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения подготовит одного из участников к эвакуации и транспортирует его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Преодоление ледового участка (подъем) будет организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Спуск военнослужащих осуществляется с использованием спускового устройства с самостраховкой схватывающим узлом. Последний военнослужащий организует систему самовыверта ледобура и спускается на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

Торжественное открытие состязаний состоится 23 августа в поселке Терскол в Приэльбрусье. Соревнования продлятся до 5 сентября.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специальное учение МТО стартовало на 25 полигонах Южного военного округа
Российские военные инженеры провели мастер-класс в преддверии международного конкурса «Инженерная формула»
Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после участия в Главном военно-морском параде
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к поэтапной тренировке обороны побережья

Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false