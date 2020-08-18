18.08.2020 (13:20)

Специальное учение МТО стартовало на 25 полигонах Южного военного округа

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа стартовало одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Кроме того, в учении будут задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Специалисты МТО во взаимодействии с воинскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, учреждениями Росрезерва отработают специальные задачи в едином замысле четырех двусторонних тактических учений с соединениями ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения будут отработаны управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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