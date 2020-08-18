18.08.2020 (13:09)

Российские военные инженеры провели мастер-класс в преддверии международного конкурса «Инженерная формула»

На полигоне Волжский в Волгоградской области в рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула» военные инженеры из России провели мастер-класс по преодолению препятствий для участников из Белоруссии и Лаоса.

Российская команда из Межвидового регионального учебного центра инженерных войск продемонстрировала зарубежным участникам порядок прохождения препятствий, ознакомила с особо сложными участками трассы, возможными нарушениями, за которые могут быть начислены штрафные баллы, а также был проведен инструктаж по технике безопасности.

В свободное от подготовки время с участниками конкурса запланированы различные спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

Всего в конкурсе примут участие около 100 военнослужащих, задействуют около 30 единиц специальной техники.

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