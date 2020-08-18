18.08.2020 (13:03)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после участия в Главном военно-морском параде

Корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» проекта «Буян-М» и катера типа «Грачонок» Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования в Махачкале и Каспийске после участия в Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

Корабли и противодиверсионные катера преодолели за двухнедельный переход из Кронштадта в Дагестан более 2,5 тыс. км, пройдя Ладожское озеро, Рыбинское водохранилище, 56 шлюзов и Волго-Донской канал.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» имеют малую осадку и могут действовать на реках и в прибрежной морской зоне. Главный калибр корветов – ракетный комплекс «Калибр-НК», имеющий вертикальную пусковую установку на восемь ракет для поражения морских и береговых целей. Кроме того, корабли оснащены новейшими образцами артиллерийского, зенитного и радиотехнического вооружения.

Катера проекта 21980 «Грачонок» предназначены для борьбы с подводными диверсантами. Они оснащены гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Кальмар» и «Анапа», а также навигационной радиолокационной станцией МР-231.

После пополнения запасов топлива, воды и продовольствия до установленных норм корабли и катера примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

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