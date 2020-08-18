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18.08.2020 (12:58)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к поэтапной тренировке обороны побережья

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) приступили к поэтапной тренировке по противодесантной обороне участка морского побережья в Дагестане.

В ходе занятий военнослужащие выполнят комплекс задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, преодолению минно-взрывных заграждений, десантированию в горной местности, инженерному оборудованию оборонительных позиций, а также по противодесантной обороне участка морского побережья.

На начальном этапе военнослужащие отработают действия по выявлению и уничтожению пунктов управления условного противника. Личный состав подразделений морской пехоты совершит марш на боевой технике в район высадки десанта и выполнит задачи по подготовке местности к противодесантной обороне с инженерным оборудованием позиций.

В завершении подразделения морской пехоты проведут учебный бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения боевой техники. Для выполнения тактических приёмов оборудованы специальные мишенные позиции, которые имитируют десантные силы и средства условного противника.

К тренировке привлечены более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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