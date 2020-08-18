18.08.2020 (12:51)

Масштабное спецучение военной полиции «Страж-2020» стартовало на юге России

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции «Страж-2020» началось на территории Южного военного округа (ЮВО).

Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполнят задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск, а также самостоятельно отработают ряд практических мероприятий узкой профессиональной направленности.

В рамках спецучения все должностные лица военных комендатур в зоне ответственности ЮВО выполнят комплекс мероприятий приведения структурных подразделений в повышенные степени боевой готовности, включая организацию круглосуточного дежурства с сотрудниками ВАИ, МВД и Росгвардии на опорных пунктах и неподвижных постах, патрулирование на дорогах и объектах.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Специальные учения с подразделениями военной полиции ВС РФ пройдут в период с 18 по 21 августа.

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