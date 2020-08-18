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18.08.2020 (12:44)

Последняя группа новобранцев российской военной базы в Абхазии приведена к Военной присяге

На российской военной базе в Абхазии состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге более 200 военнослужащих последней группы новобранцев, отобранных в рамках призыва «Весна-2020».

Военнослужащие были призваны военными комиссариатами Ставропольского и Краснодарского края, Чувашской Республики, Республик Мордовия и Марий Эл. С призывных пунктов они прибыли в воинскую часть железнодорожным и автомобильным транспортом в сопровождении офицеров соединения.

Ранее в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы осваивали обязательную начальную общевойсковую подготовку — изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.

Военнослужащих поздравили заместитель командир соединения полковник Олег Сеньков, родители и приглашенные почетные гости. Церемония завершилась прохождением личного состава торжественным маршем и концертом военного оркестра.

На российской военной базе ЮВО в Абхазии созданы все условия для скорейшей адаптации призывников и комфортной службы. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных стиральными машинами, душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и комнатами досуга, также имеются спортивные уголки, тренажеры, современный спортивный комплекс.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Абхазия
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