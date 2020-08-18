18.08.2020 (11:25)

Впервые на Юге России экипажи самолетов ВТА Ан-26 и Ил-76МД осуществят посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области

Впервые на юге России экипаж самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76МД осуществит посадку и взлет на грунтовом аэродроме в Ростовской области в рамках спецучений войск Южного военного округа (ЮВО).

Летчикам предстоит при заходе на посадку самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирать точку этого касания, учитывая вес воздушного судна.

Экипажи ВТА тренируются в выполнении посадки на грунтовые аэродромы, травяные, а в зимнее время на заснеженные. Летчикам это необходимо для успешного выполнения задач не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети.

Посадка самолетов станет возможной благодаря кропотливо проделанной работе специалистов подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) на земляном участке Погорелово в Ростовской области в рамках специального учения МТО ЮВО.

Специалисты МТО соединения ВВС и ПВО ЮВО и инженерного соединения военного округа выполнят планировку покрытий полевого аэродрома, устройство рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, установку складов с вооружением и боеприпасами, а также пунктов технического обслуживания и ремонта.

После приема самолетов военно-транспортной авиации инженерно-технический состав обеспечит их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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