18.08.2020 (11:19)

Военные полицейские ЮВО в Северной Осетии приведены в высшую степень боевой готовности в рамках подготовки к СКШУ Кавказ-2020

В Северной Осетии подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) были приведены в высшую степень боевой готовности и приступили к проведению специального учения органов военной полиции ЮВО.

Специальное учение военной полиции проводится на фоне двухстороннего ротного тактического учения с практическим применением стрелкового оружия.

В ходе учения будут отработаны задачи по ведению учебного боя в сложных горных условиях. Военные полицейские выполнят различные вводные по скрытному подходу к зданию, условно захваченному террористами, блокированию и уничтожению условного противника.

Инспекторами военной полиции будут отработаны различные тактические приемы с применением специального вооружения в ситуациях, моделирующих агрессивное поведение задерживаемых лиц, а также при проведении специальных операций по задержанию с применением стрелкового вооружения.

В ходе учебного боя военнослужащие отработают различные тактические элементы для ведения стрельбы, в частности, использование различных укрытий для создания огневых позиций в горной местности.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проводится на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполняют задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск, а также самостоятельно выполняют практические мероприятия узкой профессиональной направленности.

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