18.08.2020 (10:45)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» прошел пролив Ла-Манш и движется в Бискайском заливе

Учебный корабль Военно-Морского Флота (России) России «Смольный» завершил прохождение пролива Ла-Манш и продолжает идти утвержденным маршрутом в Бискайском заливе.

Корабль выполняет дальний поход из Кронштадта в Севастополь и обратно с целью штурманской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ России (Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова). В ближайшее время «Смольный» пройдет Гибралтарский пролив и войдет в Средиземное море.

Поход ученого корабля был начат 7 июля и осуществляется в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. За время дальнего похода свыше 400 курсантов пройдут курс корабельной и штурманской практики с целью закрепления в реальных условиях плавания теоретических знаний по специальности. Программа практики предполагает выполнение курсантами обязанностей дублеров вахтенных офицеров и вахтенных штурманов корабля. В завершение похода курсантам предстоит сдать зачеты.

Ранее, покинув 7 июля Кронштадт, учебный корабль «Смольный» посетил порт Архангельск, где 26 июля принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ. Там же на его борту состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Военным учебно-научным центром ВМФ в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и отбору кандидатов для поступления в военно-морские учебные заведения. Также учебный корабль посетил главную военно-морскую базу Северного флота — Североморск.

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