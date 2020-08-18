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18.08.2020 (10:55)

С военнослужащими российской военной базы в Абхазии проведена тренировка готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях

В рамках проведения проверки готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС) военнослужащие пожарной команды российской военной базы в Абхазии ликвидировали условный пожар в парке боевой техники соединения.

Получив сигнал «пожар на территории», личный состав оперативно осуществил подъем дежурных сил по тревоге и выезд к месту ЧС. Штатные пожарные расчеты базы оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

Кроме того, в ходе проверочного мероприятия были отработаны действия по эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Всего в ликвидации условной ЧС приняли участие около 50 военнослужащих соединения с применением боевой одежды пожарного и современных средств пожаротушения, в том числе пожарной машины АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

Учения с пожарной командой российской военной базы ЮВО во взаимодействии с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района Республики Абхазия (МЧС Абхазии) проводятся на регулярной основе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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