18.08.2020 (10:49)

Инженеры ЮВО на спецучениях применили сирийский боевой опыт при фортификационном оборудовании позиций

При фортификационном оборудовании рубежей, позиций и районов в ходе проведения специальных учений инженерные подразделения отработали новые приемы и способы выполнения задач инженерного обеспечения, в том числе выработанные на основе сирийского боевого опыта.

Для оперативного оборудования защитных укреплений пунктов управления на учении применялись габионы насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также габионы ГНТ-5, ГНТ-6, установка которых производилась механизированным способом.

В ходе инженерного обеспечения войск в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применили тактику «Сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

Штурмовые подразделения в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия преодолели препятствия в невзрывных заграждениях с использованием штурмовых лестниц.

Также штурмовые подразделения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях в ходе форсирования водной преграды, используя устройства разминирования УР-77 и УР-83П.

В составе отряда обеспечения мобильности применялась перспективная и новейшая инженерная и автомобильная техника – защищенные автомобили «Тайфун», «Рысь» «Патруль», многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6» с мультилифтом, универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, комплекс развертывания временных дорог КРВД, тяжелый механизированный мост ТММ-7, комбинированная дорожная машина КДМ.

Для оборудования пункта полевого водообеспечения с заглубленных источников и консервирования воды применили полевые бурильные установки ПБУ-1000 и ПБУ-100. В целях опреснения воды инженерами ЮВО была использована новейшая безреагентная система очистки и консервирования воды МККВ-1000.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и

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