18.08.2020 (10:33)

На форуме «Армия-2020» в Армении продемонстрируют возможности воздушного тактического десанта ЮВО

Гостям форума «Армия-2020» в Армении продемонстрируют возможности воздушного тактического десанта российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) по скрытной высадке в тыл условного противника на вертолетах Ми-8МТВ.

В ходе динамического показа возможностей воздушного тактического десанта ЮВО будут использованы имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны для создания обстановки, приближенной к боевой.

Форум пройдет в городах Гюмри и Ереван с 27 по 29 августа в парке «Патриот» военной базы и на военном аэродроме Эребуни. Гости увидят вооружение и военную технику российского соединения ЮВО в Армении.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» будет проводиться в период с 27 по 29 августа. На территории 14 субъектов Российской Федерации подготовлено 16 выставочных площадок, а также одна площадка в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.

Все мероприятия будут организованы при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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