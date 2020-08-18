18.08.2020 (10:06)

С военнослужащими ВАИ и военными полицейскими российской военной базы в Абхазии проведено специальное учение

В Республике Абхазия прошли специальные учения с участием военнослужащих военной автомобильной инспекции (ВАИ) и военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии.

Подразделения ВАИ и военной полиции при взаимодействии с различными ведомствами Республики Абхазия выполнили сопровождение и охрану воинских колонн, отражение нападения беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп условного противника, преодолели условно зараженный участок местности на специальной технике.

Особое внимание уделено взаимодействию военнослужащих военной полиции и военной автоинспекции по организации работы дорожно-патрульной службы на совместных постах ВАИ и ГИБДД в районе расположения подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии.

Отдельно отработаны практические учебные мероприятия по эвакуации раненых и больных с мест ведения условных боевых действий.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проводится на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполняют задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск, а также самостоятельно выполняют практические мероприятия узкой профессиональной направленности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице