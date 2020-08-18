18.08.2020 (08:51)

Подразделение водной военной полиции предотвратило проникновение условных террористов в район базирования подводных сил ТОФ на Камчатке

На Камчатке проведено специальное учение с водным подразделением военной полиции Вилючинского гарнизона, в ходе которого была пресечена попытка прорыва скоростного плавстредства в охраняемую акваторию и отработано задержание группы условных террористов в районе базирования подводных сил Тихоокеанского флота.

Подразделение военной полиции Восточного военного округа обеспечивает особый режим въезда и выезда на территорию закрытого административно-территориального образования при введении режима ограничения на объектах Министерства обороны, а также обеспечивает охрану важных объектов в различных условиях обстановки.

По замыслу учения вооруженная группа неустановленных лиц на быстроходной моторной лодке попыталась проникнуть на закрытую территорию. Нарушителей своевременно обнаружило и перехватило дежурная группа водной военной полиции на специализированном катере БЛ-680. Военные полицейские со стороны моря блокировали условных террористов и помешали им незаметно высадиться на берег для проникновения в пирсовую зону. Прибывшее в район высадки дежурное подразделение обезоружило и задержало нарушителей, после чего они были доставлены для проведения разбирательства в отдел военной полиции.

К учению на воде привлекалось более 20 военнослужащих, скоростные плавсредства и специальный автомобильный транспорт.

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