18.08.2020 (08:46)

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец» приступил к выполнению задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец» завершил прохождение черноморских проливов и приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море.

На основании плановой ротации экипаж мтщ «Иван Голубец» прибыл на смену экипажу морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», выполнявшего задачи с мая с.г.

В ходе перехода в дальнюю морскую зону личный состав тральщика отработал мероприятия по маневрированию и управлению кораблём при прохождении морских районов с интенсивным судоходством.

Непосредственно в составе группировки ВМФ экипаж приступил к проведению учения по поиску мин в назначенной акватории с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов с дальнейшим проводом через минные заграждения отряда кораблей.

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