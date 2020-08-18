18.08.2020 (08:08)

В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ определили «лучшего из лучших» командиров десантных подразделений

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершились испытания среди офицеров-выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) «Лучший из лучших».

За звание «лучшего из лучших» боролись более 30 офицеров соединения – выпускников РВВДКУ, которые в финальных состязаниях продемонстрировали свои навыки, профессиональное мастерство, волю к победе и десантный характер.

В рамках проведения конкурса участники прошли пять этапов, в ходе которого им предстояло решить тактических задачи, продемонстрировать свои навыки в вождении боевых машин десанта, стрельбе из штатного вооружения БМД с ходу и с остановки по появляющимся и движущимся целям и из стрелкового оружия и гранатомета, а также выполнить нормативы по воздушно-десантной подготовке (укладке людских десантных парашютов), сдать нормативы по физической подготовке и преодолеть полосу препятствий.

Конкурс продемонстрировал высокий уровень профессионально-должностной подготовки офицеров парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений.

Среди командиров батальонов победу одержал командир десантно-­штурмового батальона гвардии подполковник Алексей Начёса, среди командиров рот лучше всех с заданиями справился командир десантно­-штурмовой роты гвардии старший лейтенант Александр Плисов, а среди командиров взводов не было равных гвардии старшему лейтенанту Ивану Соколову.

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