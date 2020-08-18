18.08.2020 (06:01)

Водолазное оборудование будет впервые показано на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Хабаровске

Военно-технический форум "Армия-2020" будет проведен в Хабаровске на аэродроме Хабаровск (Центральный) в период с 27 по 29 августа. Отличительной особенностью форума станет показ перспективных средств водолазного оборудования.

Для проведения форума будут развернуты 12 выставочных мест на 2-х площадках, на которых для статического показа будут размещены 115 единиц военной техники.

В динамическом показе гостям форума на 6 подготовленных местах будут представлены выступления подразделений специального назначения и танковых экипажей, которые продемонстрируют "Танковый вальс", а мотострелковые экипажи исполнят "Мазурку" на БМП-2. В воздушной части гостям покажут десантирование посадочным способом с захватом объекта, тушение пожара вертолетом Ми-26, эвакуацию терпящего бедствие экипажа вертолетом Ми-8АМТШ и двойной демонстрационный пролёт самолётов.

В форуме примут участие военнослужащие подразделений специального назначения Восточного военного округа, других силовых структур, экипажи армейской, истребительной и бомбардировочной авиации.

Кроме того, будут развернуты площадки для стрельбы из пневматических винтовок и пейнтбольного типа, электронный тир.

Площадку "Кулибин" представят технические разработки военнослужащих военного округа. К участию в форуме приглашаются научно- исследовательские организации.

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