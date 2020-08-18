18.08.2020 (05:47)

Форум «Армия» впервые пройдет на территории четырех гарнизонов Восточного военного округа в Забайкалье

В Забайкальском крае на территории четырех гарнизонов Восточного военного округа (ВВО) с 27 по 29 августа текущего года состоится военно-технический форум «Армия-2020».

Площадки международного форума будут развернуты в парке Победы и в Доме офицеров краевого центра, в поселке Домна, на территории зенитно-ракетного соединения, а также на центральной площади поселка Горный. Впервые форум состоится в городе Борзя на территории мотострелкового соединения ВВО.

В рамках мероприятий состоится демонстрационный и статический показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе не так давно поступивших в войска. Так, впервые на площадке форума в Чите будут представлены: новейшая аппаратная П-230Т на базе автомобиля «Тигр», войсковая станция комплексной очистки воды «Гигиена», тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». На площадке авиационной техники посетители форума смогут увидеть вертолеты МИ-8 АМТШ, МИ-24, а также беспилотники «Орлан-10».

Помимо этого, в рамках форума будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники «Кулибин-2020», центра юношеского технического творчества, школы моделизма, с показом изобретений юных техников.

Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, в связи с распространением короновирусной инфекции.

Всего в период форума, будет выставлено порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

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