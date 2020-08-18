18.08.2020 (05:19)
В соединение ВВО в Забайкалье поступила автоматизированная контрольно-испытательная станция
На вооружение воинской части Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, поступила современная автоматизированная контрольно-испытательная станция АКИПС.
Станция предназначена для периодического контроля работоспособности зенитных управляемых ракет и проведения регламентных работ. Осуществление работ, при помощи специального оборудования станции, может проходить в жестких условиях эксплуатации, при отсутствии технических помещений в районе выполнения задач подразделениями ПВО.
Оборудование станции смонтировано в кузове-кунге, на автомобильном шасси Урал-4320 высокой проходимости и мощности, для выполнения задач в условиях бездорожья.
Новости по теме:
Главное командование Сухопутных войск подготовило выставку современной техники танковых и мотострелковых подразделений на форуме «Армия-2020»
Летчики дальневосточного полка дальней авиации отработали практические пуски ракет на полигоне в Республике Коми
В Дальневосточное ВОКУ прибыло шесть иностранных команд для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»
Метки: