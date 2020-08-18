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18.08.2020 (05:19)

В соединение ВВО в Забайкалье поступила автоматизированная контрольно-испытательная станция

На вооружение воинской части Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, поступила современная автоматизированная контрольно-испытательная станция АКИПС.

Станция предназначена для периодического контроля работоспособности зенитных управляемых ракет и проведения регламентных работ. Осуществление работ, при помощи специального оборудования станции, может проходить в жестких условиях эксплуатации, при отсутствии технических помещений в районе выполнения задач подразделениями ПВО.

Оборудование станции смонтировано в кузове-кунге, на автомобильном шасси Урал-4320 высокой проходимости и мощности, для выполнения задач  в условиях бездорожья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Перевооружение
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