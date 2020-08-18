18.08.2020 (05:16)

В Приамурье стартовали тактические учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии ВВО

Одновременно на нескольких полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, стартовал полевой выход соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии в общевойсковой армии Восточного военного округа. Около 2,5 тысячи военнослужащих совершили многокилометровые комбинированные марши на штатной технике, прибыли в назначенные районы и приступили к оборудованию полевых лагерей, необходимой инфраструктуры и огневых позиций.

В течение месяца военнослужащие выполнят комплекс учебно-боевых задач, направленных на совершенствование практических навыков применения ракетных войск и артиллерии в различных видах боя. Особое внимание будет уделено совместным действиям с расчетами беспилотной авиации.

В мероприятии задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские самоходные установки «Гиацинт» , «Малка», «Акация», «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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