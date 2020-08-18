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18.08.2020 (05:03)

В Амурском объединении ВВО проведены тренировки противопаводковых отрядов в связи с повышением уровня воды в реках

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, проведены тренировки готовности сводных отрядов ликвидации последствий ЧС. Эти мероприятия  обусловлены резким повышением уровня воды в реках амурского бассейна.

В результате тренировок военнослужащие спасательных команд уложились в определенные нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, с ними проведены дополнительные занятия по практическим действиям при  проведении инженерной разведки районов возможного затопления, защите мостов и гидротехнических сооружений, эвакуации людей и оказании им медицинской помощи при паводках и наводнениях.

В регионах дислокации воинских частей объединения в постоянной готовности находится несколько сводных отрядов ликвидации последствий ЧС, что составляет более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Штаб объединения постоянно получает данные от региональных управлений МЧС Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, а также следит за прогнозами возможного развития паводковой обстановки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Паводки
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