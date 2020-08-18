18.08.2020 (04:06)

Танкисты ВВО выполнили комплекс огневых задач в Бурятии

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям.

В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачет на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам.

В ходе практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до 2 километров.

Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб командование объединения ВВО отобрали лучший экипаж и наградили переходящим кубком и почетными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» прапорщика Бато Цыдыпова.

Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.

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