17.08.2020 (23:20)
Иностранные творческие коллективы выступили для участников конкурса «Аварийный район» АрМИ-2020
В Центральном офицерском клубе 12 Главного управления Министерства обороны в г. Сергиев Посад Московской области для участников конкурса «Аварийный район» выступили творческие коллективы из Азербайджана и Вьетнама.
В концертную программу ансамблей Вооруженных Сил Республики Азербайджан и Социалистической Республики Вьетнам вошли популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, а также представителей государств-участников АрМИ-2020.
На конкурс аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.
Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа 2020 года.