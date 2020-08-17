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17.08.2020 (23:20)

Иностранные творческие коллективы выступили для участников конкурса «Аварийный район» АрМИ-2020

В Центральном офицерском клубе 12 Главного управления Министерства обороны в г. Сергиев Посад Московской области для участников конкурса «Аварийный район» выступили творческие коллективы из Азербайджана и Вьетнама.

В концертную программу ансамблей Вооруженных Сил Республики Азербайджан и Социалистической Республики Вьетнам вошли популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, а также представителей государств-участников АрМИ-2020.

На конкурс аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Концерты , АрМИ , Аварийный район
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