17.08.2020 (22:34)

Армейский спортсмен выиграл первый летний турнир по прыжкам с шестом

На московском стадионе братьев Знаменских прошли соревнования по прыжкам с шестом, открывшие летний легкоатлетический сезон для прыгунов с шестом. Армейские легкоатлеты Георгий Горохов и Аксана Гатауллина завоевали золото и серебро соответственно.

Прапорщик Георгий Горохов взял высоту 5,40 м. Вторым стал Илья Долбин, показавший результат 5,00 м. Замкнул тройку лидеров Александр Соловьев – 4,85 м.

В соревнованиях среди женщин Аксана Гатауллина продемонстрировала второй результат - 4,50 м, - уступив лишь Анжелике Сидоровой (4,80 м). Третье место заняла Татьяна Калинина - 4,10 м.

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