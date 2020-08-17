Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (21:45)

Центр служебного собаководства ВС РФ готов к встрече участников международного этапа конкурса «Верный друг» АрМИ-2020

В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области проведена подготовка к встрече участников, проводимого в пятый раз на его территории международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

После карантинных мероприятий все военнослужащие размещены в современных казармах. Служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы. 

В преддверии заезда команд международных соревнований была осуществлена подготовка мест проведения конкурса: обслужена трасса «Дог-биатлона», снаряды и препятствия 300-метровой полосы препятствий, а также проведены дезинфекционные мероприятия жилищно-казарменного фонда, выгулов и вольеров для содержания служебных собак.

Питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни.

Российскую Федерацию представляет сборная команда Вооруженных Сил РФ, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах и флотах, видах и родах ВС РФ.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

Новости по теме:
На территории военно-морской базы Пута состоялась протокольная встреча с командованием ВМС Азербайджанской Республики
Штурмовики и боевые вертолеты ВВС Республики Беларусь прибыли на конкурс «Авиадартс-2020»
Российская команда по военно-медицинскому многоборью получила официальный допуск к состязаниям
В конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» впервые примут участие команды из Лаоса, Конго, Камбоджи и Абхазии

Метки:
АрМИ , Верный друг , Кинологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false