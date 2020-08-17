17.08.2020 (21:45)

Центр служебного собаководства ВС РФ готов к встрече участников международного этапа конкурса «Верный друг» АрМИ-2020

В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области проведена подготовка к встрече участников, проводимого в пятый раз на его территории международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

После карантинных мероприятий все военнослужащие размещены в современных казармах. Служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы.

В преддверии заезда команд международных соревнований была осуществлена подготовка мест проведения конкурса: обслужена трасса «Дог-биатлона», снаряды и препятствия 300-метровой полосы препятствий, а также проведены дезинфекционные мероприятия жилищно-казарменного фонда, выгулов и вольеров для содержания служебных собак.

Питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни.

Российскую Федерацию представляет сборная команда Вооруженных Сил РФ, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах и флотах, видах и родах ВС РФ.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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