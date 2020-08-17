Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (21:12)

На территории военно-морской базы Пута состоялась протокольная встреча с командованием ВМС Азербайджанской Республики

В штабе военно-морской базы Пута состоялась протокольная встреча российских моряков и представителей посольства России с командованием ВМС Азербайджанкой Республики.

«Я рад приветствовать российскую команду. Хотел бы выразить уверенность в том, что проведение конкурса будет содействовать дальнейшему развитию наших дружественных отношений. Уверен, наши соревнования будут интересными и зрелищными. Еще раз, рад видеть российских моряков, наших гостей. Добро пожаловать!» – сказал командующий ВМС Азербайджанской Республики контр-адмирал Субхан Бекиров.

В ходе мероприятия участники обменялись памятными сувенирами и подарками, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников сделал запись в книге почетных гостей военно-морской базы Пута.

Уже завтра команды приступят к тренировкам на учебно-тренировочном комплексе, где отработают вопросы спасательной подготовки и борьбы за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды - из Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Штурмовики и боевые вертолеты ВВС Республики Беларусь прибыли на конкурс «Авиадартс-2020»
Российская команда по военно-медицинскому многоборью получила официальный допуск к состязаниям
В конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» впервые примут участие команды из Лаоса, Конго, Камбоджи и Абхазии
Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» прибыли в Саратовскую область

Метки:
АрМИ , Кубок моря
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false