18.08.2020 (00:00)

В Вооруженных Силах РФ стартуют специальные учения военной полиции «Страж-2020»

В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации пройдут специальные учения военной полиции Вооруженных Сил «Страж-2020» с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота. Военнослужащие Центрального военного округа будут выступать в качестве посредников – наблюдать за действиями обучаемых и оценивать их умения и навыки.

По замыслу военные учения пройдут в два этапа, в ходе которых будут проверены готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению.

В ходе учений Главным управлением военной полиции с привлечением специалистов высших военных учебных заведений Вооруженных Сил будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.

Всего в учениях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

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