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17.08.2020 (20:29)

Штурмовики и боевые вертолеты ВВС Республики Беларусь прибыли на конкурс «Авиадартс-2020»

Экипажи самолетов Су-25, Як-130, вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь прибыли в Рязанскую область для участия в конкурсе «Авиадартс-2020».

Летчики выполнили перебазирование из пунктов дислокации на своей авиационной технике. Военно-транспортными самолетами также были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.

Во время подготовки и проведения конкурса «Авиадартс-2020» организованы все необходимые мероприятия по предупреждению и исключению вирусных заболеваний.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября.
Зачет будет проводиться в четырех номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , ВВС , Авиадартс , АрМИ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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