17.08.2020 (20:26)
Летчики дальневосточного полка дальней авиации отработали практические пуски ракет на полигоне в Республике Коми
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальневосточного авиационного полка дальней авиации отработали практические пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Полеты проходили под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.
Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 8 часов.
Командиром авиационного соединения Андреем Малышевым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении полетных заданий.
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