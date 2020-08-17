17.08.2020 (20:26)

Летчики дальневосточного полка дальней авиации отработали практические пуски ракет на полигоне в Республике Коми

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальневосточного авиационного полка дальней авиации отработали практические пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Полеты проходили под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 8 часов.

Командиром авиационного соединения Андреем Малышевым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении полетных заданий.

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