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17.08.2020 (19:19)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью получила официальный допуск к состязаниям

Российская команда по военно-медицинскому многоборью, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр–2020, получила официальный медицинский допуск к участию в состязаниях.

В течение трех дней медицинские специалисты ВС РФ находились на изоляции, необходимой для получения результатов об отсутствии коронаврусной инфекции у членов команды. Теперь команда готова  приступить к полноценным тренировкам на полигоне Фориш.

Уже с завтрашнего дня конкурсанты получат возможность потренироваться в стрельбе из автомата Калашникова (АК-74) и пистолета Макарова (ПМ), водители боевых машин смогут опробовать трассу.

Также отрицательные результаты тестов на коронаврус получили прибывшие с российской командой военнослужащие из Белоруссии, Вьетнама и Палестины.

«Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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