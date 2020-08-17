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17.08.2020 (19:07)

Военнослужащие ЗВО обнаружили останки 52 красноармейцев в Псковской области

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино».

В настоящее время всего обнаружены останки 52 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и по возможности проведёт опознание.

Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 г.р.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Поисковики , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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