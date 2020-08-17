17.08.2020 (18:59)
Учение соединения управления ЗВО завершилось в Воронежской области
Командующий гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил готовность пунктов управлений и войск связи армии к выполнению задач по боевому предназначению с использованием перспективных средств связи.
Проверка проходила в плановом режиме на территории военного полигона Погоново в Воронежской области.
Подразделения бригады управления отработали совершение марша в назначенные районы, где с использованием новейших полевых пунктов управления и узлов связи были отработаны задачи управления тактическим звеном, перемещение пунктов управления, отработка основных и запасных каналов связи для управления войсками, в том числе и с использованием авиационной техники.
Всего к тактическим учениям было привлечено 600 военнослужащих и более 80 ед. специальной и военной техники.