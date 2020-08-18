18.08.2020 (06:00)

С российскими участниками конкурса «Дорожный патруль» в Узбекистане проведено первое занятие по военно-медицинской подготовке

Сегодня с российской командой военных автоинспекторов, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020, было проведено первое занятие по военно-медицинской подготовке. Размещенная во временной карантинной зоне российская команда отработала один из элементов состязания, не покидая места временной дислокации.

Занятия проводились во время планового снятия карантинных ограничений, введенных для российской команды, прибывшей для участия в конкурсе «Дорожный патруль».

В ходе занятий участники состязаний отработали элементы наложения жгута (резинового эластичного и турникета вороткового типа) с целью остановки наружного артериального кровотечения из нижней конечности. На занятиях врач команды объяснил конкурсантам особенности применения различных видов жгутов, обратив особое внимание на скорость и правильность его наложения.

Руководитель занятия подполковник медицинской службы Артур Хайруллин пояснил, - «На испытаниях в ходе индивидуальной гонки и военно-технической эстафеты участникам необходимо будет на специальной площадке оказать первую помощь пострадавшему в условном дорожно-транспортном происшествии».

«Для вас не должно стать неожиданностью применение кровоостанавливающего жгута любого типа на реальном человеке или на специальном манекене, вы должны быть готовы к любой ситуации», – заключил офицер.

В дальнейшем военная делегация и команда Российской Федерации совершит марш около 100 км в район общевойскового полигона, где состоятся основные этапы международного конкурса.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны соорганизатора международного этапа конкурса. Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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