17.08.2020 (18:22)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами
С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке.
К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, были привлечены около 20 военнослужащих.
В рамках мероприятия саперы отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств. Помимо обезвреживания взрывных устройств на всем заминированном участке местности, специалисты совершенствовали навыки по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и минных полях.
Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.
Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.