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17.08.2020 (18:22)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке.

К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, были привлечены около 20 военнослужащих.

В рамках мероприятия саперы отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств. Помимо обезвреживания взрывных устройств на всем заминированном участке местности, специалисты совершенствовали навыки по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и минных полях.

Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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