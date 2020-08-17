17.08.2020 (18:21)

Более 2 тыс. артиллеристов ЦВО вышли на полигон в Оренбуржье на учение

Более 2 тыс. военнослужащих артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) вышли на Тоцкий полигон в Оренбургской области в рамках проводимого лагерного сбора.

В течение месяца артиллеристы продемонстрируют навыки по управлению огнем различных артиллерийских систем, ведению огня прямой и полупрямой наводкой с открытых и закрытых огневых позиций, а также выполнят боевые стрельбы из 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и ракетных комплексов «Штурм-С».

В завершение сбора будут проведены стрельбы фугасными минами из 240-миллиметровых минометов «Тюльпан» по уничтожению командного пункта условного противника.

Всего в ходе лагерного сбора артиллеристы выполнят более 40 огневых задач по уничтожению, подавлению и разрушению различных целей. Для этого будет задействовано более 500 единиц боевой и специальной техники.

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