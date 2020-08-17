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17.08.2020 (18:15)

В конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» впервые примут участие команды из Лаоса, Конго, Камбоджи и Абхазии

В конкурсе «Мастер-оружейник» Армейских международных игр-2020, который стартует в эти выходные на полигон Константиновка в Пензенской области, примут участие восемь команд. Впервые в состязаниях примут участие сборные команды Республики Конго, Лаосской Народно-Демократический Республики, Королевства Камбоджа и Республики Абхазия. Помимо них в конкурсе представлены лучшие военные оружейники из Российской Федерации, Республик Узбекистан и Армения, а также Исламской Республики Иран.

Все команды накануне прибыли в Пензу. Соревнования пройдут в пять этапов с 23 по 31 августа. Первый этап «Ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А» пройдет в день открытия соревнований. Конкурсанты будут состязаться в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. На всех этапах конкурса после ремонта и буксировки техники будут проведены контрольные стрельбы.

Второй этап «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23» пройдет 25 августа. Третий этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» пройдет на полигоне 27 августа. Четвертый этап «Соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» состоится 29 августа.

И заключительный пятый этап «Финальная эстафета ремонтных взводов» завершит соревнования 31 августа.

В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Мастер-оружейник
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