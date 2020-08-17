Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (18:12)

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» прибыли в Саратовскую область

Команды военнослужащих Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Армении прибыли в Саратовскую область для участия в этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр.

Торжественная встреча состоялась на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции. После военнослужащие отправились в 631-й региональный учебный центр ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск для размещения и дальнейшей подготовке к соревнованиям.

Артиллеристы будут состязаться в точности выполнения огневых задач из минометных комплексов 2С12А на расстоянии 1500—2000 метров, в поражении целей из пулеметов, стрельбе из гранатометов и автоматов. Водители минометных расчетов продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении на автомобилях «Урал».

Соревнования пройдут на полигоне Широкий Карамыш с 25 августа по 3 сентября на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. В конкурсе примут участие представители Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские связисты завершили подготовку к Международному конкурсу «Уверенный прием» Армейских международных игр-2020
На горном полигоне Фориш в Узбекистане заработал пресс-центр международного конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Российская команда по военно-медицинскому многоборью настраивается на победу при помощи современных психологических методик
Корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджана для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2020»

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false