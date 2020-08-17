17.08.2020 (18:12)

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» прибыли в Саратовскую область

Команды военнослужащих Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Армении прибыли в Саратовскую область для участия в этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр.

Торжественная встреча состоялась на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции. После военнослужащие отправились в 631-й региональный учебный центр ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск для размещения и дальнейшей подготовке к соревнованиям.

Артиллеристы будут состязаться в точности выполнения огневых задач из минометных комплексов 2С12А на расстоянии 1500—2000 метров, в поражении целей из пулеметов, стрельбе из гранатометов и автоматов. Водители минометных расчетов продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», колейный проход в минно-взрывном заграждении на автомобилях «Урал».

Соревнования пройдут на полигоне Широкий Карамыш с 25 августа по 3 сентября на базе 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. В конкурсе примут участие представители Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России.

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