17.08.2020 (18:10)

В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение соединения морской авиации Балтийского флота

Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения (ЛТУ) авиасоединения флота.

К плановому учению привлечены более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26 морской авиации Балтийского флота.

В ходе ЛТУ экипажи боевых самолётов Су-24 и Су-30СМ выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемыми ракетами по береговым целям. Кроме того, истребители Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам «противника».

Параллельно с ударной и истребительной авиацией в полигонах боевой подготовки экипажи вертолётов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.

На учение привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиасоединения, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Основными целями ЛТУ являются совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.

В рамках учения экипажи производят пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбрасывают бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время. Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Всего в учении задействовано порядка 20 самолетов, а также свыше 400 военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

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