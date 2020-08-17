17.08.2020 (17:08)

Сводный отряд Минобороны России провел мониторинг химической обстановки в Усолье-Сибирском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сводный отряд Минобороны России провел мониторинг химической обстановки в Усолье-Сибирском

Военнослужащие сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», провели мониторинг химической обстановки воздуха в черте города, а также отобрали пробы воды и грунта из городского водоема.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели сбор проб и анализ воздуха в спальных районах и на оживленных улицах города на наличие в нем паров ртути и аварийно-химических опасных веществ. Кроме этого, личным составом мобильных комплексов РХБ разведки (КМ-РХБР) был проведен забор воды из городского водоема, а также сбор проб грунта на прилегающей к нему территории.

Результаты проведенного экспресс-анализа показали, что химическая обстановка в городе остается в норме.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет вести мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты ВС РФ привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.



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