17.08.2020 (18:07)

С артиллерийскими подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение с боевой стрельбой

С артиллерийскими подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено учение с боевой стрельбой.

Совершив многокилометровые марши, военнослужащие оборудовали огневые позиции и замаскировали технику. Командиры подразделений развернули пункты управления и организовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями.

В ходе основного этапа учения артиллерийские расчеты выполнили огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 километров как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов. Командиры мотострелковых подразделений отработали задачи по управлению огнем артиллерии при обороне и в ходе наступления.

Тактическое учение состоялось сразу на двух горных полигонах Ляур и Самбули. К мероприятию были привлечены более 700 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», 120-мм буксируемые минометы «Сани», а также комплексы противотанковых управляемых ракет «Фагот».

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