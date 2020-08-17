17.08.2020 (17:56)

В Екатеринбурге пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Международного военно-технического форума «Армия-2020» на территории ЦВО

18 августа в пресс-центре РИЦ «ТАСС-Урал» в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в городах на территории Центрального военного округа (ЦВО).

Временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе – начальника управления полковник Андрей Соболев расскажет об особенностях проведения форума, огласит программу мероприятий, а также поделится информацией о военной технике, которая будет представлена на форуме.

МВТФ «Армия-2020» начнет свою работу 27 августа. Мероприятия форума на территории ЦВО состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

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