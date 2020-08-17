17.08.2020 (18:05)

Российские связисты завершили подготовку к Международному конкурсу «Уверенный прием» Армейских международных игр-2020

Команда российских военных связистов завершила подготовку к международному конкурсу «Уверенный прием-2020», который в рамках Армейских международных игр пройдет в столице Республики Беларусь.

В течение месяца сборная ВС РФ, сформированная по итогам всеармейского этапа конкурса, проходила подготовку на базе Военной академии связи им. С.М.Буденного и общевойскового учебного центра Западного военного округа.

В ходе подготовки в специализированных классах академии и на полигоне учебного центра, в лесопарках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, конкурсанты готовились передавать буквенные и цифровые радиограммы вертикальным телеграфным ключом с использованием малогабаритных радиостанций КВ-диапазона, проходить трассы по радиоориентированию, развертывать командно-штабные машины и выполнять все элементы военизированной эстафеты.

Воины-связисты в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, боевой настрой на победу, выдержку, стойкость, а также заинтересованность в обмене опытом друг с другом и повышении своего военно-профессионального и технического уровня.

В сборную команду вошли победители этапов российского конкурса «Уверенный прием», прошедшего в июле 2020 г. – специалистов связи Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Западного военного округа, а также курсантов Военной академии связи имени С.М. Буденного.

В ходе Международного конкурса «Уверенный прием», который пройдет на базе полигона Уручье Вооруженных сил Республики Беларусь и в столице Республики Минске с 23 августа по 5 сентября военным связистам из Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в эффективном ведении радиообмена, военизированной эстафете и проявить мастерство в выполнении нормативов на командно-штабных машинах. В конкурсе также участвуют специалисты современных IT-технологий, которые выполнят работы по прокладке участка волоконно-оптической линии связи и настройке сетевого оборудования для обеспечения его работы.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 23 августа на территории мемориала мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице