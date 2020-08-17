17.08.2020 (17:54)

На горном полигоне Фориш в Узбекистане заработал пресс-центр международного конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана заработал пресс-центр конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета». Открытие соревнований состоится 24 августа, но уже сейчас у прибывших в составе делегаций журналистов есть возможность приступить к работе.

Для участников конкурсов и прибывших делегаций в пресс-центре развернута обширная библиотека, вниманию читателей представлены более 5 тыс. книг на языках стран-участниц соревнований, начал свою работу высокотехнологичный интернет-зал.

В этом году в международных соревнованиях «Военно-медицинская эстафета» примут участие военнослужащие из России, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

Справочно:

«Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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