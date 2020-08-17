17.08.2020 (17:52)

Около 1,2 тыс. артиллеристов гвардейской общевойсковой ЗВО приступили к лагерному сбору

Около 1,2 тыс. военнослужащих артиллерийских подразделений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению лагерного сбора артиллерии соединений и воинских частей армии.

В ходе сбора с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем, а также свыше 20 тактических учений с боевой стрельбой.

Кроме того, военнослужащие выполнят более 3 тыс. огневых задач по поражению объектов условного противника.

Около 50% занятий будет проводиться в ночное время.

Всего в сборе на военных полигонах в Воронежской, Смоленской и Рязанской областях задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Град» и «Ураган», гаубицы «Мста-СМ-2» и «Мста-Б», минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.

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