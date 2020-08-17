17.08.2020 (16:48)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ открылась книжная выставка «На огненной дуге», посвященная Курской битве

С 17 по 31 августа в Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации будет работать книжная выставка «На огненной дуге», посвященная величайшему танковому сражению Великой Отечественной войны и всех времен — Курской битве.

Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны и не имеет себе равных в мировой истории.

В этом грандиозном противостоянии участвовали около 2 млн бойцов, было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов.

В книгах, представленных на выставке на основе большого числа документальных материалов и военных фотографий, восстанавливается ход Курской битвы, отображены этапы сражения: оборонительного и наступательного, дается оперативное описание сражения, освещены интересные вопросы тактики, показан массовый героизм советских воинов.

На выставке также широко представлена военно-мемуарная литература с воспоминаниями участников этого сражения: Маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Ивана Конева, Александра Василевского и других. В книгах рассказывается о деятельности Ставки по разработке Курской битвы, раскрыты вопросы использования Вооруженных Сил и родов войск, роль штабов и резервов, а также показано военно-политическое значение Курской битвы.

Ряд статей периодических изданий посвящены вопросам фальсификации истории нашей страны, поднимается вопрос о важности достоверной информации о Великой Отечественной войне и Курской битве в частности.

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