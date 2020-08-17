17.08.2020 (17:45)

Российские и белорусские команды готовы отстаивать право на первенство в Узбекистане на конкурсе «Дорожный патруль-2020»

Сегодня российская и белорусская команды военных автоинспекторов, прибывших в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020, обменялись мнениями по вопросам готовности к участию в конкурсе.

В ходе беседы конкурсантов и капитанов команд выяснилось, что прибывшие военнослужащие долгое время готовились в своих странах и намерены отстаивать первенство, демонстрируя свои профессиональные навыки при вождении автомобиля в экстремальных условиях.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль-2020» будет проходить впервые на территории Ферганской долины Узбекистана в районе с экстремальным ультрафиолетовым индексом и в условиях аномально жаркого и засушливого климата республики.

В связи с подготовкой автоинспекторов обеих стран на своих территориях с кардинально отличающейся влажностью и температурным режимом Узбекистана самой главной особенностью станет скорейшая адаптация к характерным особенностям местного климата.

Основной этап состязаний будет проходить с 25 августа по 2 сентября на автодроме одного из общевойсковых полигонов Вооруженных сил Республики Узбекистан, расположенного вблизи города Коканд.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них — непосредственные участники конкурса, остальные — оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться в основном с применением техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса. Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурса, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице